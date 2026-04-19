Silah Kaçakçılığına Büyük Darbe

19.04.2026 13:33
İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 1,107 ruhsatsız tabanca ve 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toplam bin 107 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıklarının desteğiyle silah kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlenmesi sonucu operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 021 ruhsatsız tabanca ile bin 264 tabanca yapımında kullanılan çeşitli parça ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında ise 86 ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 silah parçası ve 23 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, İstanbul, Adana, Suç, Son Dakika

