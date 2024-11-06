Silah Ticareti Operasyonu: 15 Gözaltı

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 200 personelin katılımı ile 22 adres ve eklentilerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 Ak-47 uzun namlulu silah, 146 uzun namlulu silah fişeği, 4 AK-47 şarjör, 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 287 farklı ebat ve çaplarda fişek, 11 tabanca şarjörü, 1 yivsiz av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 pompalı tüfek şarjörü, 4 muşta, 7 bıçak, 2 kelepçe ve tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait 3 altın sikke ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli tahkikatlarının devam ettiği öğrenildi. - ERZİNCAN