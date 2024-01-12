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Silah Zoruyla Darp Edilen Buzağı Satıcıları Yakalandı - Son Dakika
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Silah Zoruyla Darp Edilen Buzağı Satıcıları Yakalandı

Samsun'dan Bodrum'a 16 buzağıyı satmak için gelen 3 kişi, silah zoruyla darp edilip buzağılarına el konuldu. Buzağılarla birlikte kaçmaya çalışan 7 saldırgan jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan çok sayıda tabanca ve bıçak ele geçirildi.

12.01.2024 - 00:57,  Güncelleme: 00:59
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Buzağı satmaya gelip dehşeti yaşadılar

Silah zoruyla darp edip buzağılarına el koydular

MUĞLA - Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine 16 buzağıyı satmak için getiren 3 kişi, silah zoruyla darp edildi, getirdikleri buzağılara el konuldu. Buzağılarla birlikte Bodrum'dan kaçmaya çalışan 7 saldırgan jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da yaşayan Recep T.G., Hakan E. ve Sefa E., 16 buzağıyı satmak için Bodrum'a geldi. İddiaya göre, 3 kişi satış için İ.A. ile telefonda konuşarak anlaşma sağladı. 3 kişi anlaştıkları kişiyle Türkbükü'nde buluştu. İ.A. mandıraların Cennet Koy mevkiinde olduğunu dile getirerek Recep T.G., Hakan E. ve Sefa E.'yi buzağılarla birlikte Cennet Koy'a götürdü. Buzağı satıcılarını, Cennet Koy'da İ.A. ve orada bekleyen silahlı bir grup A.Ç., M.Ç., D.K.,Y .A., H.A. ve H.D. karşıladı. Samsun'dan gelen 3 kişi, burada silah ve bıçak zoruyla darp edilip telefonları alındı. Satıcıları ölümle tehdit eden 7 kişilik grup, buzağıları kendi araçlarına yükleyip bölgeden uzaklaştı.

Jandarma kısa sürede yakaladı

Kendi imkanları ile karakola giden satıcıların ihbarı üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Aydın'a gitmek üzere yola çıkan şüpheliler, Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Bodrum'dan kaçırılmaya çalışılan 16 buzağıdan 2'sinin açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düştüğü belirlendi. Yardım istenmesi üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlara müdahale etti anca 2 buzağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen telef oldu.

Öte yandan Aydın'da yaşayan şüphelilerin daha önce buzağı satıcılarından yine hayvan aldıkları ve aldıkları hayvanların öldüğü gerekçesiyle böyle bir olay gerçekleştirdikleri iddia edildi. Şahıslar, buzağı satıcılarının şüphelenmemesi için satıcıları Aydın yerine Bodrum'a çağırdıkları öğrenildi. Öte yandan, 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olayda kullanılan çok sayıda tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Silah Zoruyla Darp Edilen Buzağı Satıcıları Yakalandı
Kaynak: İHA
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Jandarma, Samsun, Bodrum, Hayvan Hakları, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silah Zoruyla Darp Edilen Buzağı Satıcıları Yakalandı - Son Dakika


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