Silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında 2 tim halinde toplam 8 bekçi sokakta devriye gezerken şüphelendikleri şahıslara "dur" ihtarında bulundu. Şüpheli şahıslar kaçmaya başlayarak bekçilere ateş açtı. Silahlı saldırıda bekçi Uğur Gölçek, ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN BEKÇİ ŞEHİT OLDU

Gölçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti. Gölçek tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen bugün şehit oldu.

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI KAMERADA

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüphelinin sokakta beklediği ve polis ekiplerini gördükleri anda kaçtığı anlar yer alıyor. Öte yandan yaralı bekçinin ambulansla hastaneye kaldırdığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler B.Ç.(19), R.Y.(24), A.Ö.(27) ve K.Ö.(31) Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.