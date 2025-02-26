Silahlı Yağma Sanığı Yakaladı

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Silahlı yağma suçundan 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ADANA - Adana'da 'Huzur ve Güven' uygulaması çerçevesinde silahla yağma suçundan 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Yüreğir polisleri tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın suç ve suçluyla mücadelede çerçevesinde başlattığı 'Huzur ve Güven' uygulamasında suçlular birer birer yakalanmaya başladı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında silahlı yağma suçundan 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Sergen A. ve bilişim suçları ile dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Samet H.'yi yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.