Silahlı Yağmacı Kayseri\'de Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 'silahla yağma' suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde hakkında 'Silahla Yağma' suçundan 27 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ