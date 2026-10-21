Şile Belediyesi rüşvet davasında ikinci celse görüldü, duruşma 26 Ekim'e ertelendi

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile bazı şüpheliler hakkında işlem yapılırken, suç örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda HTS kayıtları ve MASAK raporlarındaki hesap hareketleri incelendi. Bu kapsamda 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Soruşturmanın üçüncü dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026'da gerçekleştirildi. Hazırlanan iddianamede, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, örgüt elebaşısı olduğu belirtilen Kabadayı'nın gerçekleştirilen eylemler nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'inci celsesi görülen duruşma, yoğunluk sebebiyle konferans salonunda gerçekleşti. Duruşmaya Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 12 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve bir müşteki katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Serbülend Danış'ın pazartesi günü ve bugünkü duruşmaya mazeretsiz olarak katılmaması üzerine mahkeme başkanı tarafından duruşmaya gelmesi için 1 saat süre verildi. Sanığın verilen süre içerisinde duruşma salonuna gelmemesi üzerine hakkında yakalama emri çıkarıldı. Hakkında yakalama emri çıkarılmasının ardından duruşma salonuna gelen sanık Danış, savunma yapmak için süre talep ederek, savunmasını pazartesi günü yapmak istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın talebini kabul ederek, hakkındaki yakalama emrini kaldırdı.

"Özgür Kabadayı, Ekrem Başkan'dan talimat aldı"

Tutuksuz yargılanan Gönen Otel'in sahibi Nazif Gönen savunmasında, "Halihazırda Şile'de 2024 yılında açmış olduğumuz Gönen Otel'i işletmekteyim. Amacımız otelimizi güzel hale getirip yenilemekti. Projemizi Anıtlar Kurulunda onaylatıp, tadilat işlemlerine başladık. 2024 yılının Haziran ayında tamamlayıp açtık. Burayı 3 milyon dolara satın aldık. İnovasyon için harcadığımız para ise 8 milyon dolar. Oteli açtıktan sonra tabii ki ruhsat almamız gerekiyor. Biz de ruhsat almak istedik. Şile Belediyesi'ne bu konularda gittiğimizde sağlıklı bilgiler alamıyorduk. Otelimizin genel müdürü Suzan Hanım, 'Ben sizi direkt başkanla görüştüreyim' dedi. Tamam dedim, İskorpit Restoran'a gittim kendisiyle görüşmeye. 'Ruhsat almamız lazım. Eğer bu ruhsat yıkılmadan olmuyorsa, gerekirse yıkalım' dedim. Özgür Başkan bana, 'Biz festival yaptık, ciddi anlamda sıkışıklığımız var, borçlarımız var. Bu borçlarımıza karşılık sizden para almamız lazım' dedi. Ben de 'Borç zaten gırtlağımda benim, yapacaksak resmi bağış yapalım' dedim. 'Yok bizim ödememiz var, elden almamız lazım' dedi. Ben bu parayı vermeden ruhsatı alamayacağımı, çatı yüksekliğinin bahane olduğunu anladım. Biz bu parayı 3 milyon lirayı iki partide ödedik. Sonrasında ruhsatımızı yine alamadık. Bu sefer de dediler ki 'Bize taahhüt vereceksin.' Tamam dedim, verdik. Ardından projemizi belediyeye sunduk. 'Projemizi ilgili yerlere gönderin, eğer onay gelmezse yıkarız' dedik. Ama projemiz hiçbir yere gönderilmedi bile. Ruhsatı ocak ayında aldık. Sonra İBB Meclisinde konuşulan olay gündeme geldi. Taahhütle ruhsat verilmezmiş. Ben de sordum başkana, 'Madem verilmez neden verdiniz' dedim. 'Ben de bilmiyordum' dedi. Daha sonra otele ekip gönderdiler, '14 gün süren var, yıkacaksın burayı' dediler. Biz de yıkmaya başladık. Dediklerini yapmamıza rağmen ruhsatımızı iptal ettiler. Özgür Kabadayı, Ekrem Başkan'dan talimat aldı, ben ne yaparsam yapayım ruhsat iptal olacaktı. Benimle kedinin fareyle oynandığı gibi oynandı" dedi.

"Benim ödeyip ödeyemeyeceğimi sordu"

Tutuksuz sanık Ercan Aş, "Çağlar Ersoy ile 2024 yılı yaz aylarında Mercan Köşk'te yüz yüze görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmenin 2-3 gün sonrasında Oğuz Kaçmaz beni WhatsApp üzerinden aradı. Özgür Kabadayı'nın telefonda benimle görüşmek istediğini söyledi ve telefonu Özgür Kabadayı'ya verdi. Başkanla telefonda konuştuk. Kendisi plaj sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi ve konuyu 2024 yılında yapılacak olan Şile Bezi Festivali'ne getirdi. Belediyeyi yeni aldıkları için çok borçları bulunduğunu ancak bu festivali de yapmaları gerektiğini belirterek, Sıla isimli şarkıcının 2 milyon 500 bin TL olan sahne ücretini benim ödeyip ödeyemeyeceğimi sordu. Ben de kendisine sezonun daha yeni başlamış olduğunu ve böyle bir bütçemizin olmadığını belirttim ve görüşmeyi sonlandırdık" diye konuştu.

"4 milyon TL'nin tamamını nakit olarak talep ettiler"

Ercan Aş, "Oğuz Kaçmaz, bana Şile Belediyesinin çok fazla borcu olduğunu, o ayki maaşları öderken çok fazla sıkıntı çekeceklerini anlattı. Benden 4 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu, bu konuda yardımcı olursam çok sevineceklerini söyledi. 2 milyon TL'sini Şile Belediyesinin hesabına bağış olarak, kalan 2 milyon TL'yi de nakit olarak talep etti. Belediyeye yardımcı olmaya çalışacağımı söyleyip, oradan ayrıldım. 1-2 saat sonra beni tekrar aradı. Özgür Kabadayı'nın bir de VIP araç istediğini, bu konuda da yardımcı olmam için başkanın kendisinin rica ettiğini söyledi. Bu konuşmadan 3-4 gün sonra 4 milyon TL'nin tamamını nakit olarak talep ettiler. Ben de eşimle biriktirmiş olduğumuz altın ve takıları bozdurarak, bir miktar nakitle birleştirdiğim parayla bu talebi karşılamaya çalıştım. 24 Şubat 2025 tarihinde Şile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne arabamla gittim. Oğuz Kaçmaz bana, 'Ne yaptın Ercan, paraları ayarlayabildin mi? Çok sıkışığız, nefes almamız lazım' dedi. Ben de paraları getirdiğimi ve arabanın bagajında olduğunu söyledim. Oğuz Kaçmaz ile odada otururken, Oğuz benden oraya gelmiş olduğum aracımın anahtarını istedi. Anahtarı Sercan Taşkaya isimli belediye çalışanına verdi ve 'Ercan ağabeyinin arabasını yan tarafa, benim arabamın yanına çek. Bagajında bulunan paraları kimse görmeden benim arabamın bagajına koy' dedi. İki büyük pazar poşetinin içine koymuş olduğum paraları o gün orada Oğuz Kaçmaz'ın arabasına aldılar. Bu paralar, her bir poşette 2 milyon TL olacak şekildeydi. Ben bu parayı rüşvet olarak vermedim. Tamamen, bana Şile Belediyesinin maaş ödemeleri konusunda zorlandığını ve ödeme yapmaları gerektiğini söyledikleri için verdim" şeklinde konuştu.

"Her şeye burnumu sokmamam gerektiğini söyledi"

Tutuksuz sanık Furkan Yapıcı, "31 Mart seçimlerinden sonra Şile Belediyesi'nde özel kalem olarak göreve başladım. Göreve başladıktan sonra yaklaşık 1 ay içerisinde şahit olduğum bir çiçek ihalesi olayı var. Çiçek ihalesiyle ilgili firmanın Ümraniye'de bir firma olduğunu duydum. Oğuz Kaçmaz'la bu firma arasında bir bağlantı olduğunu duydum. Özgür Başkan'a bunu söyledim. Başkana söyledikten 1 gün sonra Oğuz Kaçmaz beni odasına çağırdı. Belediyede böyle şeylerin olacağını, özel kalemin harcamaları olduğunu, her şeye burnumu sokmamam gerektiğini söyledi. Bu olaydan sonra beni özel kalem görevimden alıp, kültür müdürlüğüne gönderdiler. Şile Belediyesi'nde son sözü Özgür Kabadayı söylerdi ama Oğuz Kaçmaz bir şekilde manipüle edip, yine en son kendi istediğini yaptırırdı" dedi.

"iPhone 15 Pro Max, bir tane de kulaklık verdi"

Yapıcı, "Kartal'da Koşan Adam firmasının ofisine gittik. Bu ofiste Berkant Acil, Arif Sevik, ben, Oğuz Kaçmaz, Özgür Başkan vardı. Bir de bir hanımefendi vardı, şirketin muhasebecisiydi galiba. Orada 34. Şile Bezi Festivali'yle ilgili konuşuldu. Bazı sanatçılar konuşuldu. Sıla olabilir mi, ücreti nedir gibi konular konuşuldu. Sonra festivalle ilgili Berkant Bey ödemeyle ilgili bir soru sordu. Orada da Özgür Başkan tek sorumlunun bu konularla ilgili Oğuz Kaçmaz olduğunu, tek yetkilinin o olduğunu, bundan sonraki bütün süreci onunla görüşmeleri gerektiğini söyledi ve biz oradan ayrıldık. Biz oradan ayrıldıktan sonra süreç içerisinde Oğuz Kaçmaz bana ve Ferhat Domurcuk'a birer adet iPhone 15 Pro Max, bir tane de kulaklık verdi. Bunu belediye işlerinde kullanmamız için verdiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Duruşma 9 sanığın dinlenmesinin ardından 26 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.