Şile Belediyesi soruşturması: 21 milyon TL fark iddiası

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'inde olduğu tutuklulardan Mehmet Sait Köse'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Köse, "Bilirkişi tarafından tespit edilen 21 milyon TL fark iddiası tamamen eksik inceleme neticesinde ortaya çıkmıştır" dedi.

Şile Belediyesi'ne yönelik ve Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan SUR müzik sahibi Mehmet Sait Köse'nin emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Köse, ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak herhangi bir suç işlemediğini belirterek, "Ben etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak herhangi bir suç işlemedim ama aksi bir karar olursa etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isterim. Herhangi bir mal varlığım yoktur. İkamet ettiğim ev oğlumun üzerine kayıtlıdır. Sabıka kaydım bulunmaktadır. 1 sene 7 ay cezaevinde yattım, ardından herhangi bir suça karışmadım" dedi.

"Bilirkişi tarafından tespit edilen 21 milyon TL fark iddiası tamamen eksik inceleme neticesinde ortaya çıkmıştır"

Köse, Şile Belediyesi'nin 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'ne ilişkin bilirkişi raporundaki tespitlere itiraz etti. Köse, "Bilirkişi tarafından tespit edilen 21 milyon TL fark iddiası tamamen eksik inceleme neticesinde ortaya çıkmıştır. Hesabımda 511 bin dolar çekildiği iddiası tamamen yanlıştır. Hesabımda olan dolar miktarı 500 dolardır. Bu işin yaklaşık tutarı 2 milyon TL'dir. İşin toplam bedeli 30 milyon TL'dir. Yukarıda açıklanan hiçbir gerekçe doğru değildir" dedi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasına da değinen Köse, "Bilirkişi raporunun söylediği gibi parayı aklama gibi bir derdim olsa paramı uhdemde tutar, yurtdışı hesaplarına gönderir veya farklı bir yöntem üretir, kendi uhdeme tekrar geri getirtmezdim" ifadelerini kullandı.

"İhale konuşulduğu gibi Koşan Adam firmasına verildi"

Öte yandan, etkin pişmanlık kapsamındaki ifade veren Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü tutuklu şüpheli Oğuz Kaçmaz'ın ifadesine de ulaşıldı. Kaçmaz, soruşturma dosyasında yer alan festival ihalesine ilişkin, "Sanatçı listesi belirlenme aşamasında istenilen sanatçılar peyderpey Arife bildirildi. Zaten festival ihalesi de bu firmaya verilmeye karar verildi" dediği belirtildi. Kaçmaz, ifadesinde Berkant Acil ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Berkant Acil, 'Sizin sözünüze güveniyoruz, paramızı ödeyeceğini düşünüyoruz, bizi mağdur etmeyeceğinizi düşünüyoruz' dedi" ifadelerini kullandı. İhale sürecine ilişkin Kaçmaz, "İhale konuşulduğu gibi Koşan Adam firmasına verildi fakat kağıt üzerinde Sur Müzik Organizasyon firması bu ihaleyi aldı diye biliyorum" dedi. Kaçmaz ayrıca, "Telefonumda bulunan listedeki konser firması 3 milyon TL'nin hikayesi budur ama benim bildiğim bu para 4 milyon TL olarak başkana peyderpey ödendi" diye konuştu.

"4 milyon TL istediğini, bu paranın hakedişler sonrasında parça parça talep edildiğini söyledi"

Dosyada yer alan şüpheli Furkan Yapıcı ise, ifadesinde Şile Bezi Festivali sonrasında Arif Sevik ile yaptığı görüşmesine ilişkin, "Şile Bezi Festivali sonrasında Arif Sevik bana, Oğuz'un kendilerinden bu ihaleyi vermek için 4 milyon TL istediğini, bu paranın hakedişler sonrasında parça parça talep ettiğini söyledi" denildi. Yapıcı, "Konuyu biliyorum ve bu firmadan rüşvet alındığını orada anladım" dedi.

Bilirkişi raporunda 20 milyon 858 bin TL'lik fark tespiti

Dosyada yer alan bilirkişi raporunda ise Şile Belediyesi'nin 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hizmet alım sürecine ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi. Raporda, "Şile Belediyesi'nin '35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali' hizmet alımı süreci, baştan sona kurgusal olup, resmi yüklenici olarak gösterilen SUR MÜZİK firmasının bir paravan olduğu, asıl amacın fiili organizatör 'Koşan Adam' firmasına haksız menfaat sağlamak ve bu yolla kamu kaynaklarını zimmete geçirmek olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Raporda ayrıca, "SUR MÜZİK firmasının ihalelere girmek için kullanılan bir 'Vitrin Firma' olduğu; yapılanmanın asıl yöneticisinin, finansal gücü elinde tutan ve 'Gölge Yönetici' sıfatıyla hareket eden KOŞAN ADAM - Berkant ACİL olduğu yönünde kuvvetli emareler bulunduğu" değerlendirmesine yer verildi. Bilirkişi raporunda, "Belediyeden çıkan paranın, taşeronlar üzerinden dolaşıp tekrar patronun cebine girmesi döngüsüdür" ifadeleri kullanılırken, beyanı alınabilen sanatçılara ilişkin belediye tarafından ödenen tutar ile fiili ödemeler arasında yaklaşık 20 milyon 858 bin 333 TL'lik fark bulunduğu belirtildi. Raporda Sıla konserine ilişkin, "Belediyeye fatura edilen 6 milyon 200 bin TL, sanatçının beyan ettiği fiili gelir 625 bin TL, fark 5 milyon 575 bin TL" tespiti yer aldı. Gazapizm konserine ilişkin ise "Fatura edilen 4 milyon 500 bin TL, fiili gelir yaklaşık 166 bin 667 TL, fark 4 milyon 333 bin 333 TL" ifadelerine yer verildi.

MASAK raporunda para trafiği tespiti

Dosyadaki MASAK tespitlerinde ise Mehmet Sait Köse'ye aktarılan 16 milyon 795 bin 300 TL'nin 3 milyon 422 bin 150 TL'sinin Koşan Adam-Berkant Acil hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Köse'ye ait banka hesabına ilişkin incelemelerde ise, "İşlem açıklamalarının büyük çoğunluğunda 'Borç' ibaresinin yer aldığı" belirtildi. Raporda, "142 farklı kişiyle gerçekleştirilen ve toplamda yaklaşık 24 milyon TL tutarına ulaşan işlemlerin, 'borç/ elden alınan borç/ borç iadesi' şeklinde kayda geçirildiği görülmektedir" denildi. Raporda ayrıca, "Bu tutar ve işlem yoğunluğu uygulamada tefecilik soruşturmalarında dahi nadiren rastlanan seviyededir" değerlendirmesine yer verildi. Köse'nin müdafii ise dosyanın kapanışında, "Müvekkile isnat edilen üzerine atılı suçların hepsi farazidir. MASAK raporu çok ciddi mali veriler üzerinden maddi hatalardan doludur" ifadelerini kullandı. Müdafi, Köse'nin sağlık durumuna ilişkin ise, "Müvekkil 2025 yılında ağır bir bypass ameliyatı geçirmiş. Ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır" dedi. Şile Belediyesine yönelik soruşturma sürüyor. - İSTANBUL