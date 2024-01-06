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Şile'de minibüs şoförü öğrencilerin üzerine böyle yürüdü: 'Beni mi döveceksiniz' - Son Dakika
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Şile'de minibüs şoförü öğrencilerin üzerine böyle yürüdü: 'Beni mi döveceksiniz'

Şile'de bir hatlı minibüs şoförü ile öğrenciler arasında yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Şoförün öğrencilere 'beni mi döveceksiniz' diye bağırdığı görülürken, bir öğrencinin 'şikayet edeceğim' dediği kaydedildi.

Şile\'de minibüs şoförü öğrencilerin üzerine böyle yürüdü: \'Beni mi döveceksiniz\'
06.01.2024 - 23:02,
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Şile'de minibüs şoförü öğrencilerin üzerine böyle yürüdü: 'Beni mi döveceksiniz'

İSTANBUL - Şile'de minibüs şoförü ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı. Şoför öğrencilere 'beni mi döveceksiniz' diye bağırırken bir öğrencinin 'şikayet edeceğim' dediği görüldü.

Şile'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir hatlı minibüs şoförü ile öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında bir öğrenci cep telefonunu çıkararak o anları kayda aldı. Minibüs şoförünün öğrencilere 'beni mi döveceksiniz' diye bağırdığı görüldü. Bir öğrenci ise 'şikayet edeceğim, yaptığına bak' dediği görüldü. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Şile, Ulaşım, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şile'de minibüs şoförü öğrencilerin üzerine böyle yürüdü: 'Beni mi döveceksiniz' - Son Dakika


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