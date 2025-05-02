Şili'de 7.4 Büyüklüğünde Deprem, Tsunami Alarmı Verildi

Şili, Drake Boğazında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı vererek güneydeki Magallanes bölgesinin kıyı kesimi için tahliye uyarısı yaptı.

Güney Amerika'da Horn Burnu ile Antarktika Kıtası arasındaki Drake Boğazında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güney ucundaki Magallanes bölgesinin kıyı kesiminin tsunami riski nedeniyle tahliye edilmesi uyarısında bulunuldu. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Magallanes bölgesindeki sahil kesiminin tahliye edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Dalgaların önümüzdeki saatlerde Şili'nin en güneyindeki şehirlere ulaşmasının beklendiği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin merkez üssünün, Arjantin'in güneyindeki Ushuaia kentinin 219 kilometre açıklarında Drake Boğazı olduğunu duyurmuştu. - SANTİAGO