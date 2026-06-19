Mersin'in Silifke Belediyesi'ne operasyon: Başkan dahil çok sayıda isme gözaltı - Son Dakika
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Mersin'in Silifke Belediyesi'ne operasyon: Başkan dahil çok sayıda isme gözaltı

Mersin\'in Silifke Belediyesi\'ne operasyon: Başkan dahil çok sayıda isme gözaltı
19.06.2026 08:27  Güncelleme: 08:33
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Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Silifke Belediyesi, Mustafa Turgut, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Silifke, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'in Silifke Belediyesi'ne operasyon: Başkan dahil çok sayıda isme gözaltı - Son Dakika

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