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Silifke'de Trafik Haftası İkramı

Silifke\'de Trafik Haftası İkramı

Mersin'in Silifke ilçesinde sürücülere tescilli yoğurt ve çilek ikram edilerek trafik bilinci aşılandı.

05.05.2025 13:25
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Mersin'in Silifke ilçesinde trafik uygulamasında sürücülere ilçenin tescilli yoğurt ve çileği ikram edildi.

Polis, jandarma ve karayolları ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda Atik Mahallesi Malazgirt Bulvarı D-400 kara yolunda uygulama gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ile protokol üyelerinin de katıldığı uygulamada sürücülere tescilli Silifke yoğurdu ve çileği ikram edildi. Yapılan uygulamada sürücülere bilgilendirme amaçlı çeşitli broşürler dağılıp, araçlardaki çocuklara ise 'Trafik kuralları aktivite kitabı' hediye edildi. Servis ve yolcu minibüslerinin önüne 'Trafiğin formülü sevgi, sabır, hoşgörü' ve 'Hoşgörü trafiği tıkamaz' yazılı etiketler yapıştırıldı. Uygulamada vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Aslaner, trafik kurallarının önemine dikkati çekti.

Kontrol noktasında durdurulan otomobil sürücüsü Hasan Şeker, "Her zaman kontrol ve ceza kesmek için durduruyorlardı, şimdi ikram için durdurdular sağ olsunlar. Trafik haftamız kutlu olsun" dedi. Her sürücüden trafik kurallarını uymayı beklediklerini belirten motosiklet sürücüsü Soner Çevik ise, "Trafik gerçekten çok önemli. Trafikte kullandığımız araçların bakımı, kullandığımız kask ve ekipmanlar çok önemli" diye konuştu.

Sürücüleri ve yolcuları bilgilendirdiklerini anlatan Kaymakam Abdullah Aslaner, "Sürücülerimize broşürler, çocuklarımıza kırmızı düdük verdik. Bir taraftan da Silifke'mizin tanıtımı için coğrafi işaretle tescilli yoğurdumuzu ve çileğimizi ikram ederek trafikte dikkatli olmaya davet ettik. Yoldan geçen tırından minibüsüne, otomobiline, sürücüsünden çocuğuna kadar yeniden bilinçlendirme ve farkındalığın oluşması için bir gayret içerisine girdik. Trafikte herkesi daha dikkatli ve kurallara uymaları şeklinde araçlarını sürmelerini tavsiye ediyorum. Uymayanları da uyarmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silifke'de Trafik Haftası İkramı - Son Dakika

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