Silifke'de Trafik Haftası İkramları

Yoğurt ve çilek ikramlı trafik uygulaması

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler bilgilendirilerek ilçenin adıyla tescilli yoğurt ve çileği ikram edildi.

Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, Atik Mahallesi Malazgirt Bulvarı D-400 kara yolunu kullanan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirip bilgilendirme yaptı. İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ile protokol üyelerinin de katıldığı uygulamada sürücülere tescilli Silifke yoğurdu ve çileği ikram edildi. Yapılan uygulamada sürücülere bilgilendirme amaçlı çeşitli broşürler dağılıp, araçlarda bulunan çocuklara ise 'Trafik kuralları aktivite kitabı' hediye edildi. Servis ve yolcu minibüslerinin önüne 'Trafiğin formülü sevgi, sabır, hoşgörü' ve 'Hoşgörü trafiği tıkamaz' yazılı stickerler yapıştırıldı.Uygulamada sürücülere ve araçlarda bulunan çocuklarla sohbet eden Kaymakam Aslaner, trafik kurallarının önemine dikkati çekti.

Uygulamada durdurulan otomobil sürücüsü Hasan Şeker, "Her zaman kontrol ve ceza kesmek için durduruyorlardı, şimdi ikram için durdurdular sağ olsunlar. Trafik haftamız kutlu olsun" dedi.

Her sürücüden trafik kurallarını uymayı beklediklerini belirten motosiklet sürücüsü Soner Çevik ise, "Trafik gerçekten çok önemli. Trafikte kullandığımız araçların bakımı, kullandığımız kask ve ekipmanlar çok önemli"diye konuştu.

Sürücülere ve yolcuları bilgilendirdiklerini anlatan İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner," Sürücülerimize broşürler, çocuklarımıza kırmızı düdük verdik. Bir taraftan da Silifke'mizin tanıtımı için coğrafi işaretle tescilli yoğurdumuzu ve çileğimizi ikram ederek trafikte dikkatli olmaya davet ettik. Yoldan geçen tırından, minibüsüne, otomobiline, sürücüsünden çocuğuna kadar yeniden bilinçlendirme ve farkındalığın oluşması için bir gayret içerisine girdik. Trafikte herkesi daha dikkatli ve kurallara uymaları şeklinde araçlarını sürmelerini tavsiye ediyorum. Uymayanları da uyarmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.