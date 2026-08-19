Silifke'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Silifke'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Silifke\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarında meydana gelen kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme kazada, 1'i polis 2 kişi yaralandı. Kazada polis ekip aracı takla atarken, 3 araçta da hasar oluştu.

Kaza, Ulugöz Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.T. yönetimindeki 01 ARD 392 plakalı otomobil, trafik ışıklarında M.K. idaresindeki 33 RY 5919 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, Silifke'den Taşucu istikametine seyir halinde olan polis memuru A.U.'nun kullandığı 33 A 59311 plakalı polis ekip aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis ekip aracı takla atarak yol kenarında durdu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.A.T. ile polis memuru A.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada 2 otomobil ile polis ekip aracında hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Silifke, Mersin, Trafik, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silifke'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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