Silivri açıklarında batan gemide kayıp filikadaki tayfalar aranıyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan gemide kayıp filikadaki tayfalar aranıyor

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Marmara Denizi'nde iki gemi çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 mürettebatı için arama çalışmaları 3. gününde sürüyor. Aileler, kayıp filikanın bulunmasıyla sevdiklerine ulaşmayı umut ediyor.

Silivri'nin açıklarında yaşanan gemi kazasının 3'üncü günde de ailelerin acı bekleyişi devam ediyor. Umutlarını kaybetmediğini belirten aileler güzel bir haber almak için bekleyişlerini sürdürürken, gemi aşçısının oğlu Mahsum Mirzaoğlu, "Kayıp bir filika var, umudumuz o filika" dedi.

Marmara Denizi'nde önceki gün saat 03.00 sıralarında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpışmış, kazada İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamazken, arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Mürettebatın ailelerinin ise kıyıda acılı bekleyişi devam ediyor.

Arama çalışmaları hakkında konuşan Tuğberk İmamoğlu gemisinin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun kardeşi Hasan Mirzaoğlu, "Aldığımız bilgiye göre arama kurtarma çalışmaları 24 saat devam ediyor. Şu ana kadar bizi üzecek bir haber almadık, hala canlı bulunacağına inancımız var. Devlet büyüklerimizin de bu süreçte üstün bir caba gösterdiğini biliyoruz. Bir filikanın kayıp olduğunu biliyoruz, bu nedenle hala canlı olarak dönebileceklerini düşünüyoruz. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz" dedi.

Kaza haberini televizyondan aldığını belirten Tuğberk İmamoğlu gemisinin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun oğlu Mahsum Mirzaoğlu, "İlk kez kazayı televizyonda haberlerde gördüm. Babamla da bir gün öncesinde akşam saatlerinde konuştuk. Herhangi bir olumsuzluktan bahsetmedi bize. Şu anda da güzel bir haber için bekliyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz, dik durmaya çalışıyoruz. Bir filika hala kayıp. Şirketle konuştuğumuzda o filikanın patlayarak denize düşmemesi imkansız dedi. O nedenle umutla bekliyoruz" diye konuştu.

Babasının gemiyle alakalı bir sorun olmadığını belirten mürettebat Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş, "Kazanın bir gün öncesinde konuştuk ve bana İstanbul'a geldiklerini söyledi. Konuşmamızda herhangi bir olumsuz olmadığını da söyledi. Genelde telefonunu kapatırdı ama İstanbul'a geldikleri için artık sorun olmayacağını, sürekli açık olacağını söyledi. Kaza haberini annemden aldım. Sabah uyandığımda halam bir mesaj atmıştı ama ben babamın gemisi olabileceğini ihtimal dahi vermemiştim. Yarım saat sonra ise annem aradı ve kaza yaşandığını söyledi. O sırada abim hemen şirketle iletişime geçerek ofislerine gitti. Bizlere şirketten de 'Bizimde bilgimiz yok, siz ne biliyorsanız bizde onu biliyoruz' denildi. O anda gerçekten kaza yaptığımızı anladık" dedi.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Denizcilik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri açıklarında batan gemide kayıp filikadaki tayfalar aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan gemide kayıp filikadaki tayfalar aranıyor - Son Dakika
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