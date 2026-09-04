Silivri'de batan geminin mürettebatı Eyyüp Enes Cesur'un ailesi acı haberi bekliyor - Son Dakika
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Silivri'de batan geminin mürettebatı Eyyüp Enes Cesur'un ailesi acı haberi bekliyor

Silivri\'de batan geminin mürettebatı Eyyüp Enes Cesur\'un ailesi acı haberi bekliyor
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Silivri açıklarında tankerle çarpışıp batan kuru yük gemisinde kaybolan 26 yaşındaki makinist Eyyüp Enes Cesur'un Mersin'deki ailesi, oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor. Baba Süleyman Cesur, kazadan önceki akşam görüntülü görüştüğü oğlunun ölü ya da diri bulunmasını istediklerini belirterek, "Acımız büyük, biz yanıyoruz" dedi.

İstanbul Silivri açıklarında tankerle çarpıştıktan sonra batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebattan 26 yaşındaki Eyyüp Enes Cesur'un Mersin'deki ailesi gelecek iyi haberi bekliyor. Baba Süleyman Cesur, oğluyla kazadan önceki akşam görüntülü görüştüklerini belirterek, "Acımız büyük. Ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz. Diri olmasa en azından cenazemizi alalım. Biz yanıyoruz, ateş düştü" dedi.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli kuru yük gemisi, geçtiğimiz gün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Kayıp mürettebatı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, gemide makine bölümünde görev yapan 26 yaşındaki Eyyüp Enes Cesur'un Mersin'in Mezitli ilçesi Demirışık Mahallesi'nde yaşayan ailesi de gelecek haberi bekliyor.

Denizcilik Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra makinist olan ve yaklaşık 8 yıldır denizlerde çalışan Cesur'un, 3 kardeşin en küçüğü ve bekar olduğu öğrenildi.

"Ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz"

Oğlundan gelecek haberi bekleyen 64 yaşındaki baba Süleyman Cesur, "Acımız büyük. Kaybımız çok büyük. Kaybımızın bulunmasını istiyoruz. Diri olmasa ölü, en azından cenazemizi alalım. Bizim başka bir şeyimiz yok. Biz dertliyiz. Biz yanıyoruz, ateş düşmüş, yanıyoruz, tutuşuyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Haber bekliyoruz. Hiçbir haber, gelişme yok. Devletimizden biz bunu istiyoruz" diye konuştu.

"Kazadan önceki akşam görüntülü görüştük"

Oğlunun gemide makinist olarak makine bölümünde çalıştığını anlatan Cesur, "Kaza sabahından önceki akşam görüntülü görüştük. Çok iyiydi, güler yüzlüydü, gülüyordu. Bizimle hoş sohbetler yaptı. Yani içimizde kaldı, maalesef yaralıyız. Yaramızın kapanması mümkün değil ama en azından hafifletilmesi için kaybımızın bulunmasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Süleyman Cesur, Denizcilik, 3. Sayfa, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de batan geminin mürettebatı Eyyüp Enes Cesur'un ailesi acı haberi bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de batan geminin mürettebatı Eyyüp Enes Cesur'un ailesi acı haberi bekliyor - Son Dakika
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