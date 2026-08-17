Silivri’de panelvan aracın çarptığı yaban domuzu telef oldu

İstanbul Silivri'de ticari aracın çarptığı yaban domuzu telef oldu.

Kaza, Silivri Danamandıra Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki panelvan araç, yola çıkan bir yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle domuz telef olurken, ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından belediye ekipleri tarafından domuz olay yerinden kaldırıldı.