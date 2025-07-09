Silivri\'de Yangında Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul Silivri'de arazide çıkan yangın bir konteynıra sıçradı. Alevlere müdahale etmeye çalışan kadın, yanarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, ölen kadının eşini, yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Silivri ilçesi Balaban Mahallesi Değirmen Köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kuru otları yakmaya çalıştığı sırada alevler tarım arazilerine sıçradı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazilerinin içinde olan konteynıra da sıçradı. Bu sırada konteynırda bulunan bir kadın yangına müdahale etmeye çalıştı. Müdahale sırasında kadın, yanarak hayatını kaybetti.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine savcı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, ölen kadının kocasını yangının çıkardığı gerekçesiyle kaçmaya çalışırken yakaladı. Jandarma ekipleri şahsın gözaltına alarak karakola götürdü.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL