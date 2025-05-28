Silopi\'de Gümrük Memurlarına Saldırı: 3 Tutuklama

Şırnak'ın Silopi ilçesinde aracının önünü kestikleri gümrük muhafaza memurlarını darp eden 3 şüpheli tutuklandı.

Silopi ilçesinde 26 Mayıs'ta görevden dönen gümrük muhafaza memurlarının içinde olduğu aracın önünü kesip, gümrük muhafaza memurlarına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan M.E.A., S.A. ve S.B. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Silopi Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrük muhafaza memurlarına yönelik saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kınadı. Bakan Bolat, "Ülkemizin huzuru, güvenliği ve toplumsal refahı için gece gündüz demeden 7 gün 24 saat fedakarca görev yapan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza personelimize yönelik olarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin bekası, milletimizin güvenliği ve ticaretin hukuk çerçevesinde yürütülmesi için her türlü riski göze alarak görev yapan kahraman gümrük personelimize yöneltilen bu saldırı, sadece kamu görevlilerimize değil, milletimizin ortak değerlerine yapılmıştır. Bu hain saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak bu süreci yakından takip ediyor; görev aşkıyla mesai mefhumu gözetmeksizin sahada bulunan her bir mesai arkadaşımızın yanında olduğumuzu kararlılıkla bir kez daha vurguluyoruz. Olayda yaralanan kıymetli personelimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK