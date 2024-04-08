Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde seçimi kazanan Tosun ve kaybeden Yiğit aileleri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde AK Partili mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 ile yeniden başkan seçilirken, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy alarak ikinci oldu.
Dün akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Gerginliğin sürdüğü beldede jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Silopi'de seçim kavgası: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 200 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Bursa'da bir genç, patenli olarak trafikte seyahat eden bir minibüsün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Gencin tehlikeli hareketleri kameraya yansırken, yolculuk sırasında diğer sürücülerin can güvenliği de tehlikeye girdi.
Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıslar, bir işletmenin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İstediklerini alamayan şüpheliler, gece saatlerinde işletmeye kurşun yağdırdı. İşletme sahibine tehdit mesajı atan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da çalınan bir kamyonun Adana'da bir tamircide parçalara ayrılması saniye saniye görüntülendi. Kamyonun parçalarını göle atan iş yeri sahibi, kendisini 50 bin TL karşılığında parçalama işi için getirdiklerini söyleyerek savundu. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen bir işletmeye 227 bin 8 TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmalarda 41 düzensiz göçmen yakalanırken, ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli de gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Aydın il Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile Kızılcaköy Mahallesi semt pazarında kadın vatandaşlar ziyaret edildi. Kadınlara 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması, elektronik kelepçe konularında bilgilendirme yapılırken telefonlarına KADES Uygulaması indirildi. Öte yandan durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtan jandarma ekipleri kadınlardan anlatılan konularla ilgili gelen soruları cevapladı.
Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 şüpheli şahsın üzerlerinden uyuşturucu madde bulundu. Germencik ilçesinde M.D., V.A., S.K. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirilirken, Efeler ilçesinde H.U. ve M.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları sağlık kuruluşunda yapılan testlerle tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 118 kişi yakalandı. Çalışmalar sonucunda çok sayıda silah, mermi ve çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatan iş yerlerine ve kumar oynayanlara da adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 30 gram uyuşturucu madde, bin 580 miligram sıvı uyuşturucu madde ve 39 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, diğer 2 şüpheli ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 27 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 240 adet kol saati, 18 adet güneş gözlüğü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Yakalanan kişilere gerekli yasal işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.
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