Silvan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Silvan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Silvan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kumluk mevkisinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Diyarbakır, 3. Sayfa, Silvan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silvan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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