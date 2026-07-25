Silvan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kumluk mevkisinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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