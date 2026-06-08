Simav Aksaz köyünde korkutan yangın

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Aksaz Köyü'nde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, Mehmet Erduç'a ait ahşap ev alevlere teslim oldu. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir can kaybının önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine Simav Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile Demirciköy, Güneyköy ve Naşa beldelerinden destek ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için uzun süre yoğun çaba sarf etti. Söndürme çalışmalarında evin bir bölümü kepçe yardımıyla yıkılarak içeriden müdahale gerçekleştirildi. Yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA