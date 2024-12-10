Kütahya'nın Simav ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, 101 Evler Mahallesindeki bir evin 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın Simav Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Simav'da Evde Yangın: İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesiyle Söndürüldü - Son Dakika
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