Simav'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, binlerce paket bandrolsüz sigara ve makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Operasyonda ayrıca 3 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, binlerce paket bandrolsüz sigara ve makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye gmre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Simav ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 bin 473 paket bandrolsüz sigara, 41 bin 300 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 30 bin 600 adet bandrolsüz makaron ve 3 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
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