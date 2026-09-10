Simav'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Simav'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Simav\'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, binlerce paket bandrolsüz sigara ve makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Operasyonda ayrıca 3 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, binlerce paket bandrolsüz sigara ve makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye gmre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Simav ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 bin 473 paket bandrolsüz sigara, 41 bin 300 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 30 bin 600 adet bandrolsüz makaron ve 3 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Makaron, Simav, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:01:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Simav'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement