SİMCASH.IO üzerinden yasa dışı bahis amaçlı SMS gönderen 24 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık amacıyla vatandaşlara SMS gönderilmesine yönelik İzmir, Aydın ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, telefon hatlarının SMS gönderme haklarını SİMCASH.IO isimli uygulama üzerinden kiralayarak günde 1 milyondan fazla mesaj gönderdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 3 daire ve banka hesaplarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından düzenlenen yasa dışı bahis içerikli mesaj operasyonunun detayları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, daha önce yasa dışı bahis reklamı amacıyla vatandaşlara 0850'li hatlar üzerinden SMS gönderilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanan şüphelilerin dijital materyalleri incelendi. İncelemelerde, şüphelilerin telefonlarında SİMCASH.IO isimli uygulamanın kurulu olduğu tespit edildi. El konulan telefonlarda vatandaşlardan gelen "Şifremi Unuttum Siteye Giremiyorum" ve "Bu Site Üzerinden Bana Mesaj Gelirse Savcılığa Giderim" şeklindeki mesajların da bulunduğu belirtildi.

Günde 1 milyondan fazla SMS gönderilmiş

Yapılan detaylı incelemelerde, uygulama aracılığıyla GSM hatlarının SMS gönderme haklarının kiralandığı belirlendi. Şüphelilerin, 7258 sayılı Kanun'a aykırı şekilde yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık amacıyla vatandaşlara günde 1 milyondan fazla SMS gönderdiği tespit edildi. Uygulama üzerinden hatlarını sisteme tanımlayan şüphelilerin, gönderilen her mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri belirlendi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen bilgiler doğrultusunda İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konulurken, şüphelilerin banka hesapları hakkında da el koyma tedbiri uygulandı. Soruşturma sürüyor.