Sinan Akçıl'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan "Enişteci" yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın - Son Dakika
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Sinan Akçıl'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan "Enişteci" yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın

Sinan Akçıl\'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan "Enişteci" yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın
03.07.2025 18:47
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Burcu Kıratlı ile evliliği sonrası kendisine "Eniştem" diyen Ece Erken ile sürpriz bir aşka yelken açan Sinan Akçıl, sevgilisi için yapılan "Enişteci" yorumlarına yanıt verdi. Akçıl, "Yani bence bu kadar kurcalamayla gerek yok arkadaşlar. Zaten ömrümüz belirli, kısa. O yüzden bırakın herkes istediğini yaşasın yani. Ahlak kurallarına aykırı olmadıkça aşklar güzeldir. Yaşansın, bırakın" dedi.

Ünlü sunucu Ece Erken, 4 yıl önce Burcu Kıratlı ile evliliği sonrası "Eniştem" diyerek sarıldığı şarkıcı Sinan Akçıl ile sürpriz bir aşka yelken açtı.

Sinan Akçıl'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan 'Enişteci' yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Çiçeği burnunda sevgililer, Samsun Havaalanı'nda bir kişi tarafından el ele yakalandı. İkili, görüntülendiklerini fark edince ise ellerini ayırdı. Şarkıcı ve sunucunun el ele görüntüsü, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Sinan Akçıl'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan 'Enişteci' yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın

AŞKINI İLAN ETTİ

Gelişmenin ardından Erken, Akçıl'a olan aşkını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ilan etti. Akçıl ile bir karesini paylaşan Ece Erken, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dediniz ki üzer zamana bıraktım. Dediniz ki enişteci:) bana yürümüş, iltifat etmiş, Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum... çok gördünüz be:) dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... işime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni lütfen. Çok mutluyum en azından şimdilik bırakın mutlu olayım"

Sinan Akçıl'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan 'Enişteci' yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın

"ENİŞTECİ" YORUMLARINA YANIT VERDİ

Öte yandan Sinan Akçıl da sevgilisi Ece Erken için yapılan 'enişteci' yorumlarına yanıt verdi. Akçıl,"Konuşuldukça nazar değiyor. O yüzden birazcık daha kendi içine kapalı. Zaten çok güzel giden bir durum var. O yüzden isterim ki az konuşulsun, bol yaşansın. Ben yazdım yazacağımı yani. Yalan haber onlar. Problem değil. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bence bu kadar kurcalamayla gerek yok arkadaşlar. Zaten ömrümüz belirli, kısa. O yüzden bırakın herkes istediğini yaşasın yani. Ahlak kurallarına aykırı olmadıkça aşklar güzeldir. Yaşansın, bırakın."

Sinan Akçıl'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan 'Enişteci' yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Ece Erken, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinan Akçıl'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan 'Enişteci' yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın - Son Dakika

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