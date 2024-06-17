Sinan Ateş cinayetinden yargılanan Tolgahan Demirbaş: Adres bilgilerini pankart asmak için gönderdim

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"Atatürkçülük ve milliyetçilik üzerinden İslam\'a saldıranlar var"

30 Aralık 2022'de Ankara'da düzenlenen suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in davasında azmettirici olarak yargılanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın savcılık ifadesi sırasında alınan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ÖNCE KABUL ETMEDİ SONRA "PANKART ASMAK İÇİN" DEDİ

"Sinan Ateş'e ait adres, uçuş kayıt bilgileri ve konum bilgilerini neden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a gönderdiği" sorusuna Demirbaş'ın önce kabul etmeyip ardından pankart asmak için bilgileri gönderdiğini söylemesi dikkat çekti.

Demirbaş, B Yüzü'nün haberine göre kendisine yöneltilen soruya "Bilirkişi raporunda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi . Demirbaş, daha sonra"Şayet böyle bir şey var ise de bu Sinan Ateş'in ikametinin önüne pankart asma düşüncemizden dolayıdır. Aksi türlüsü mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"HADİ BAK BAKALIM BU ADAM NEREDE DEDİM"

Savcı ile Tolgahan Demirbaş arasında ifadede geçen diyalogdan bir bölüm şu şekilde:

Savcı: Yine Çağlar Zorlu'dan aldığın konum bilgilerini, Kırşehir'de olduğunu, Ahmet Yiğit Yıldırım'a iletmişsin. Bunu hatırlıyor musun?

Demirbaş: Bunu hatırlamıyorum. Çağlar Zorlu'yla kafe ortamında bir kere oturdum. Samimi bir arkadaşım değildir. Bir sohbet içerisinde bir bilgisayar programından bir telefon numarasını girip o insanın yerini öğrenebildiğini söyledi bana. Ben de kendisine "hadi bak bakalım bu adam nerede" dedim. Buradaki niyetimiz de pankartı boşuna asmamak istememizdi.

AHMET YİĞİT YILDIRIM'IN SİNAN ATEŞ SORUSUNU HATIRLAMADI

Savcı: Ahmet Yiğit Yıldırım bir konuşmada "Sinan Ateş Türkiye'ye giriş yaptı mı" diye sorarak bilgi toplamanı istemiş. Hatırlıyor musun?

Demirbaş: Hatırlamıyorum. Şayet sormuş ise de pankart asılmak istenmesiyle ilgilidir. Başka bir şey söz konusu değildir.