Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ahırda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir ahırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasar oluşan ahırda soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sincan'da Ahır Yangını - Son Dakika
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