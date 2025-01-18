Sincan\'da Cinnet: Balkon Ateşe Verildi

3.Sayfa

Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

Salim Müslim\'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var

Bakanlık markayı ifşa etti: Çocuklarınıza bu çantayı sakın almayın

Ankara'nın Sincan ilçesinde cinnet geçiren bir şahıs evinin balkonunu ateşe verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Daha önce denetimli serbestlikten yararlandığı belirtilen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek evinin balkonunu yaktı. İddialara göre, olay sırasında evde çocukların da olduğu söylendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.