Sincan'da Kaza: 2 Yara - Son Dakika
14.03.2026 14:28
Ankara Sincan'da seyir halindeki araç, yayalara çarparak 1'i ağır 2 kişiyi yaraladı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi, Ahi Evran Mahallesi, Ayaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi yönünden Sincan istikametine doğru seyir halinde olan 06 DEE 983 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüje çıkarak durdu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı yaya ve araçtaki diğer yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

