Sincan'da Kaza Sonrası Araç Yandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde kaza yapan bir araç alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Ayaş yolu Yenikent istikametinde meydana geldi. Fiat Tofaş marka bir otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından henüz bilinmeyen bir sebeple araçta yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Kazada yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken araç ise kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA