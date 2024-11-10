Sincan'da Kiracı Ev Sahibine Ateş Etti - Son Dakika
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Sincan'da Kiracı Ev Sahibine Ateş Etti

Sincan\'da Kiracı Ev Sahibine Ateş Etti

Ankara Sincan'da kiracı, ev sahibine pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

10.11.2024 00:49
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Ankara'nın Sincan ilçesinde ev sahibini öldüren kiracının pompalı tüfek ile ateş ettiği görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.40 sıralarında ev sahibi Ö.Y., otomobilinin koltuğundayken kiracısı M.E.D. tarafından kendisine ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ö.Y. isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ardından M.E.D. olay yerinden 100 ila 200 metre uzaklıkta bulunan taksi durağına gitti. M.E.D., burada sadece 2 saatliğine bir rica üzerine taksiye çıkmayı kabul eden Yasin Ceylan'ın arabasına bindi. Eski bir asker ve terör gazisi olan Yasin Ceylan, arabanın arka koltuğuna binen M.E.D.'nin yanında taşıdığı pompalı silahı gördü. M.E.D.'nin 'sür' komutundan sonra Ceylan, şüphelenerek seyir halinde iken polis noktası aramaya başladı.

Soğukkanlılığını koruyan Ceylan, Sincan'da gördüğü bir polis noktasına yaklaştı. M.E.D polisleri görmesinin ardından silahına davrandı fakat Ceylan koluyla şahsa müdahale etti. Bu sırada arabasının camlarını açan Ceylan, emniyet güçlerine doğru 'polis gel' diyerek bağırdı. Ekipler, bunun üzerine M.E.D.'yi olay yerinde gözaltına aldı.

M.E.D.'nin Ö.Y.'ye pompalı tüfek ile ateş ettiği görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sincan'da Kiracı Ev Sahibine Ateş Etti - Son Dakika

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