Sındırgı\'da 4.2 Büyüklüğünde Artçı Deprem!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Balıkesir'de, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Saat 11.26'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2'lik bir deprem daha meydana geldi. Deprem Balıkesir-Bursa- Kütahya ve Manisa gibi komşu illerde hissedildi. - BALIKESİR
