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Sındırgı'da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti - Son Dakika
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Sındırgı'da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Küçükbükü kırsal mahallesinde meydana gelen yangında, elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına hızlı müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybı yaşanmazken, hayvanlara zarar gelmemesi teselli edici oldu. Sındırgı Belediyesi ekipleri ise ailenin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere ziyarette bulundu.

23.01.2024 - 09:11,
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Sındırgı'da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Küçükbükü kırsal mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu.

Sındırgı İlçe merkezine 10 km uzaklıktaki Küçükbükü kırsal mahallesinde İsmail Dinç'e ait evde öğlen saatlerinde çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Mahalle sakinleri ön müdahalede bulundu. Rüzgara rağmen hızlı müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yakında ev bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangında bir ev kullanılmaz hale gelirken can kaybı yaşanmaması teselli edici oldu. Damda bulunan hayvanlara zarar gelmezken saman balyaları alev aldı. Sındırgı Belediyesi fen işleri ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ile destek verirken başkan yardımcısı Salih Durak ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ailenin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere ziyarette bulundu.

Sındırgı\'da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sındırgı'da elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti - Son Dakika


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