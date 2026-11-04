Sinop Boyabat'ta 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucudan aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.