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Sinop'ta 60 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Sinop'ta 60 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulundu

Sinop'un Kaleyazısı Mahallesi'nde 60 yaşındaki Kemal Keskin'in ev arkadaşı tarafından ölü bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Keskin'in ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.

Sinop\'ta 60 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulundu
04.01.2024 - 12:48,
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Sinop'ta 60 yaşındaki bir vatandaş, arkadaşıyla birlikte kaldığı evde ölü bulundu.

Olay, sabah 09.30 saatlerinde Kaleyazısı Mahallesi Öztürk Sokak'ta meydana geldi. 60 yaşındaki Kemal Keskin'in durumundan şüphelenen ev arkadaşı Bahattin Şentürk, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Keskin'in cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Keskin'in ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Keskin'in 6 ay önce ev arkadaşı Bahattin Şentürk'ün yanına taşındığı öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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