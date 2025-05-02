Sinop'ta Asayiş Kontrolleri Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Sinop'ta Asayiş Kontrolleri Raporu Açıklandı

Sinop\'ta Asayiş Kontrolleri Raporu Açıklandı

Sinop Emniyeti, Nisan'da 28 bin araç sorguladı, uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirdi.

02.05.2025 12:27
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda Nisan ayını kapsayan toplam asayiş raporu yayınlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, personeli tarafından 1 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporu yayınlandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 28 bin 404 araç sorgusu, 31 bin 362 GBT sorgusu yapıldı. Ayrıca, 7 adet silah 89 adet mermi, 388 adet sentetik hap, 210,88 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 10 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Bunun yanında 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 131 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Son olarak 16 günübirlik yer denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 24 aranan şahıs yakalanırken, 1860 litre etil alkol, 781 adet gümrük kaçağı ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, sinop, Suç, Son Dakika

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