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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan bir apartmanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Sinop\'un Boyabat ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın söndürüldü
25.01.2024 - 22:08,  Güncelleme: 22:15
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, 20.30 sıralarında Boyabat Kumluk Mahallesi Orman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 5. katında bulunan dairede yangın çıktı. Alevler metrelerce yükseldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken, Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'un Boyabat ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'un Boyabat ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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