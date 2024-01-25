Sinop\'un Boyabat ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, 20.30 sıralarında Boyabat Kumluk Mahallesi Orman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 5. katında bulunan dairede yangın çıktı. Alevler metrelerce yükseldi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken, Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. - SİNOP