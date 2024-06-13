Sinop'ta Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetimler Yapıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetimler Yapıldı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi' kapsamında bin 884 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde 2 araca trafik cezası uygulanırken, metruk binaların güvenlik açısından değerlendirmeleri yapıldı. İş yerleri, parklar ve bahçeler de denetlendi ve denetimlerin süreceği belirtildi.

13.06.2024 16:55
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Sinop'ta "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" uygulaması kapsamında bin 884 şahsın GBT sorgusu gerçekleştirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" uygulaması kapsamında Sinop genelinde 93 okul çevresinde denetim yapılarak bin 884 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Denetimler sırasında 456 servis aracı kontrol edildi ve kurallara uymadığı tespit edilen 2 araca toplam 3 bin 299 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca 69 metruk bina kontrol edilerek güvenlik açısından değerlendirmeler yapıldı.

Denetimlerin devamında 253 iş yeri (kahvehane, market/tekel, oyun salonu) ile 120 park, bahçe ve çay bahçesi denetlendi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sinop'ta Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetimler Yapıldı - Son Dakika
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