Sinop'ta durumundan şüphe edilen araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Sinop'ta durumundan şüphe edilen araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Sinop\'ta durumundan şüphe edilen araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Durağan ilçesinde durdurulan araçta ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 10 gram kubar esrar ve 6 adet sentetik hap bulundu. 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.

12.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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Sinop'ta durumundan şüphe edilen araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar neticesinde, Durağan ilçesinde durdurulan araçta ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada 10 gr. kubar esrar ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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