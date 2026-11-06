Sinop'ta ekim ayı güvenlik bilançosunda 69 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta ekim ayı güvenlik bilançosunda 69 aranan şahıs yakalandı

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Sinop\'ta ekim ayı güvenlik bilançosunda 69 aranan şahıs yakalandı
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Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda ekim ayı denetim bilançosu açıklandı. Kent genelinde 80 bin 286 şahıs ile 71 bin 996 araç sorgulanırken, aranan 69 şahıs yakalandı ve 149 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ekim ayında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kent genelindeki denetim ve operasyonların bilançosu da açıklandı.

Toplantıda asayiş ve güvenlik tedbirleri, trafik denetimleri, kamu düzeninin korunması ve eğitim güvenliği konuları ele alındı. Şehir içi ve şehirler arası yollarda gerçekleştirilen trafik uygulamaları, alkol denetimleri, okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri ve öğrenci servislerine yönelik kontroller değerlendirildi.

Toplantıda ekim ayına ilişkin güvenlik verilerini paylaşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Açıklanan verilere göre, ekim ayı içerisinde güvenlik güçleri tarafından toplam 80 bin 286 şahıs ile 71 bin 996 araç sorgulandı. Denetimler kapsamında 196 umuma açık iş yeri, 16 günübirlik konaklama yeri ve 78 gemi ile tekne kontrol edildi.

Kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalandı. Ayrıca 21 dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, hırsızlık olaylarıyla bağlantılı 5 şüpheli de güvenlik güçlerince yakalandı, toplam 149 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Ekim ayında operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarına ilişkin veriler de açıklandı. Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda 3 bin 32,24 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 501 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 13 adet silah, 2 bin 372 adet mermi, 40 litre etil alkol, 29 bin 960 adet dolu makaron ve 123 kilogram kaçak tütün ele geçirildiği belirtildi.

Toplantıda, şehir içi ve şehirler arası yollarda trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar da ele alındı. Özellikle alkollü araç kullanımının önlenmesi, trafik kazalarının azaltılması ve sürücülerin trafik kurallarına uyumunun artırılması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar değerlendirildi.

Eğitim güvenliği kapsamında ise okul ve çevrelerinde alınan tedbirler ile öğrenci servislerine yönelik denetimler görüşüldü. Ayrıca umuma açık alanlarda gerçekleştirilen kontroller ve suçların meydana gelmeden önlenmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. Toplantıda güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Vali Özarslan, kentte huzur ve güven ortamının korunmasının öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Vali Özarslan, "Sinop'umuzun huzur ve güvenliğinin korunması için tüm birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Mustafa Özarslan3. SayfaAsayişGüncelSinopSon Dakika

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