Sinop\'ta Okul Çevrelerine Güvenlik Denetimi

Sinop'ta polis ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliği için okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirdi.

Sinop'ta, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, çocukların güvenliğini sağlamak ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarına yönelik okul çevrelerinde adeta kuş uçurtmadı. Yapılan denetimlerde okul çevreleri kontrol edilirken, yasaklı maddelerin satış ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Yetkililer, çocuk ve gençlerin güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - SİNOP