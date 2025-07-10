Sinop\'ta Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinop'ta yolcu otobüsünde yapılan kontrolde eroin, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Merkez ilçede durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan denetimde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan aramada 3,71 gram eroin, 2,02 gram metamfetamin, 0,50 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP