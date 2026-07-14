Sinop'ta balya makinesi arızası yangın çıkardı - Son Dakika
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Sinop'ta balya makinesi arızası yangın çıkardı

Sinop\'ta balya makinesi arızası yangın çıkardı
14.07.2026 14:05  Güncelleme: 14:07
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde tarla hasadı sırasında saman balyalama makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, tarla ve saman balyalarında maddi hasar oluştu.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde tarla hasadı sırasında saman balyalama makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Saraydüzü ilçesine bağlı Akbelen köyü Harmanaltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada ekin hasadı yapıldığı sırada saman balyalama makinesinde teknik bir arıza nedeniyle yangın çıktı. Makineden yükselen alevler, kısa sürede kuru ekinlerin bulunduğu tarlaya sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde alevler çevre tarlalara ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, tarla ve saman balyalarında kısmi maddi hasar meydana geldi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Ekonomi, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta balya makinesi arızası yangın çıkardı - Son Dakika

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