Sinop\'ta Tarlada Yangın Paniği

Sinop'ta tarlada yakılan çöpler rüzgarın etkisiyle kısa sürede otlara sıçradı. Yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Ordu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tarlasında çöpleri yakmak isterken şiddetlenen rüzgarın etkisiyle yangın bir anda otlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Mahalle halkının erken müdahalesi ve itfaiyenin kontrolüyle alevler büyümeden söndürüldü. - SİNOP
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