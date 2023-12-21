 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta ticari taksi kazası: Yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta ticari taksi kazası: Yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Fati Özdemir'e çarptı. Ağır yaralanan Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinop\'ta ticari taksi kazası: Yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
21.12.2023 - 10:04,
Abone Ol

Sinop'un Türkeli ilçesinde ticari taksinin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fevzi K. idaresindeki 57 T 5002 plakalı ticari taksi, Taçahmet köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Fati Özdemir (70) isimli yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan Fati Özdemir, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. - SİNOP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkeli, Sinop, Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta ticari taksi kazası: Yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:22
9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51
X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45
Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:24
47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:23
Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:15
Uzun süredir aranan DHKP/C'nin kritik ismi Caner Koç, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Uzun süredir aranan DHKP/C'nin kritik ismi Caner Koç, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
07:07
İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü

Son Dakika
09:48 Antalya'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle THY 11 Seferini İptal Etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45 Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:23 Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:24 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:15 Uzun süredir aranan DHKP/C'nin kritik ismi Caner Koç, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
07:07 İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43 ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46 Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 10:04:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta ticari taksi kazası: Yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement