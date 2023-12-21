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Sinop'un Türkeli ilçesinde ticari taksinin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fevzi K. idaresindeki 57 T 5002 plakalı ticari taksi, Taçahmet köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Fati Özdemir (70) isimli yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan Fati Özdemir, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta ticari taksi kazası: Yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika