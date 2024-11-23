Sinop'ta otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D.'nin (83) kullandığı 57 EF 303 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.Ç.(39) yönetimindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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