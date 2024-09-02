Sinop\'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.15'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İrfan Ç.(44) idaresindeki 06 ZNF 75 plakalı otomobil şehir merkezi istikametine seyir halindeyken önüne atlayan M.Ö.Ü.(6) isimli çocuğu çarptı. Kaza sonucu çocuk hafif yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP