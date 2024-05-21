Sinop\'ta traktör ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Sinop'ta traktör ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop- Samsun karayolu Demirci köyü Tüneli'nde 14.45'te meydana geldi. Y.K.'nin kullandığı 57 M 4061 plakalı yolcu minibüsü, Demirci Köyü Tüneli'nde aynı istikamette seyir halinde bulunan Ş.Y. hakimiyetindeki 05 EH 576 plakalı traktör ile çarpıştı. Kaza sonrası minibüs sürücüsü Y.K., traktör sürücüsü Ş.Y. ve yolcu minibüsünde 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
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