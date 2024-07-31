Sinop\'ta unutulan tava yangına neden oldu

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Sinop'ta ocakta unutulan tava yangına neden oldu.

Yangın, 14.00 sıralarında Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altı yanan ocakta unutulan tava tutuştu. Mutfaktan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri panik içinde itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Mutfakta hasar oluşurken, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. - SİNOP